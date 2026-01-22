Déjà en négociation pour un gigantesque accord de libre-échange, l'UE "prête" signer avec l'Inde un partenariat sur la défense

Le partenariat concerne la sécurité maritime, la cybersécurité et la lutte contre le terrorisme.

Kaja Kallas à Berlin, en Allemagne, le 13 janvier 2026. ( AFP / JOHN MACDOUGALL )

Alors que des négociations sur "la mère de tous les accords" commerciaux sont en cours entre Bruxelles et New Dehli, l'Union européenne s'est dite "prête à signer" avec l'Inde un accord de partenariat en matière de sécurité et de défense, a annoncé mercredi 21 janvier la cheffe de la diplomatie européenne.

"Aujourd'hui, nous avons convenu d'aller de l'avant avec la signature d'un nouveau Partenariat de sécurité et de défense entre l'UE et l'Inde, dans des domaines comme la sécurité maritime, la cybersécurité et la lutte contre le terrorisme ", a déclaré Kaja Kallas devant les députés européens à Strasbourg.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Antonio Costa sont attendus en Inde les 26 et 27 janvier et pourraient parapher à cette occasion un vaste accord commercial, en plus de ce partenariat de défense.

"L'UE et l'Inde se rapprochent, dans un moment où l'ordre international fondé sur des règles se retrouve sous une pression sans précédent", a fait valoir Kaja Kallas, confirmant que les deux parties "ont pour objectif de conclure les négociations sur l'accord de libre-échange UE-Inde".

"La mère de tous les accords"

Ce traité serait selon Bruxelles le plus grand accord de ce type au monde et permettrait aux entreprises indiennes et européennes de trouver de nouveaux débouchés pour leurs producteurs, face aux droits de douane que leur a imposés le président américain. "Cet accord commercial Inde-UE sera la mère de tous les accords" , avait déclaré le 16 janvier le ministre indien du Commerce et de l'Industrie Piyush Goyal.

Enfin, l'Inde et l'UE comptent également parvenir à un protocole d'accord en matière de mobilité, qui faciliterait "la circulation des travailleurs saisonniers, des étudiants, des chercheurs et des professionnels hautement qualifiés", a rappelé la cheffe de la diplomatie européenne. L'Inde espère ainsi favoriser le recrutement en Europe d'ingénieurs en informatique et autres spécialistes de la tech.

Le commerce bilatéral de biens entre l'UE et l'Inde a atteint 120 milliards d'euros en 2024 , soit une hausse de près de 90% sur la dernière décennie, selon les chiffres de l'UE, auxquels s'ajoutent 60 milliards d'euros de commerce de services.

Un point d'achoppement clé pour l'Inde concerne l'agriculture , New Delhi cherchant à protéger ses secteurs laitier et céréalier. Des centaines de millions d'agriculteurs constituent un bloc électoral clé en Inde, et toute réforme ouvrant le secteur à des acteurs extérieurs est extrêmement sensible.