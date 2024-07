Airbus, L'Oréal, Teleperformance...les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris

(AOF) - Airbus

Les revenus consolidés d'Airbus ont augmenté de 4% en glissement annuel pour atteindre 28,8 milliards d'euros au premier semestre 2024. (27,7 milliards d'euros au premier semestre 2023), reflétant principalement le nombre de livraisons d'avions commerciaux et un volume plus élevé dans l'activité Air Power d'Airbus Defence and Space. En revanche, l'EBIT consolidé ajusté s'est élevé à 1,39 milliard d'euros contre 2,62 milliards d'euros il y a un an. Cette baisse reflète principalement les charges enregistrées dans l'activité Systèmes spatiaux pour un montant de 989 millions d'euros.

Bic

Le groupe publiera ses résultats du premier semestre.

Casino

Au premier semestre, le résultat net de l'ensemble consolidé, part du groupe de Casino est ressorti à 39 millions d'euros contre une perte de 2,2 milliards d'euros, un an auparavant. L'Ebitda ajusté du distributeur a chuté de 23,8% à 255 millions d'euros. Le chiffre d'affaires a reculé de 3,5% en données comparables à 4,2 milliards d'euros, dont 2,1 milliards d'euros au deuxième (-3,1%). Sur cette dernière période, il a reculé de 7,1% au total après prise en compte d'un effet négatif de 3,3% (principalement périmètre et rationalisation du parc) et d'un effet calendaire négatif de 0,7%.

Danone

Le groupe publiera ses résultats du premier semestre.

Euroapi

Au premier semestre, Euroapi a essuyé une perte nette de 34,8 millions d'euros contre un profit de 62,89 millions d'euros, un an plus tôt. Le core Ebitda a chuté de 23,8% à 47,6 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 10,6%, en baisse par rapport aux 12,6% du premier semestre 2023. "L'augmentation des prix et du mix produit, l'amélioration de la performance industrielle et l'impact de la révision des clauses commerciales contractuelles avec Sanofi au cours de la période ont partiellement compensé l'absorption défavorable des coûts fixes", a précisé la société.

Klépierre

Le groupe publiera ses résultats du premier semestre.

Legrand

La société dévoilera ses résultats du premier semestre.

L'Oréal

Sur les six premiers mois de l'année 2024, le chiffre d'affaires de L'Oréal s'élève à 22,12 milliards d'euros, en hausse de 7,5% en publié. Il a progressé de 7,3 % à données comparables. La marge brute, à 16,55 milliards d'euros, ressort à 74,8 % du chiffre d'affaires à comparer à 74,3%, soit une augmentation de 50 points de base par rapport au premier semestre 2023. Son résultat d'exploitation s'établit à 4,6 milliards d'euros, en hausse de 8%, et ressort à 20,8% du chiffre d'affaires, en progression de 10 points de base par rapport au premier semestre 2023.

Safran

Le groupe publiera ses résultats du premier semestre.

Schneider Electric

Le groupe publiera ses résultats du premier semestre.

Solvay

Le groupe publiera ses résultats du premier semestre.

Teleperformance

Teleperformance a dévoilé un résultat net part du groupe de 291 millions d'euros au premier semestre contre 271 millions d'euros l'an passé. L'Ebita courant hors coûts de réalisation des synergies a atteint 703 millions d'euros, soit un taux de marge de 13,9% contre 577 millions d'euros à données publiées (taux de marge de 14,6 %) et à 692 millions d'euros à données pro forma (taux de marge de 13,8 %) au premier semestre 2023. La hausse de marge est de 10 points de base pro forma et de 20 points de base pro forma à changes constants.

Viridien

Le chiffre d'affaires de Viridien augmente de 9% au premier semestre à 566 millions de dollars. Sur cette période, son Ebitda bondit de 22% à 230 millions de dollars. Le cash flow net est positif à hauteur de 24 millions de dollars alors qu'il était négatif l'année dernière à la même période : - 78 millions de dollars. Le résultat net a augmenté de 39% à 32 millions de dollars. En revanche, le résultat opérationnel a reculé de 19% à 72 millions de dollars.

Wendel

La société dévoilera ses résultats du premier semestre.