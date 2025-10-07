 Aller au contenu principal
CAC 40
7 965,07
-0,08%
Airbus : l'A320 détrône le Boeing 737 en tant qu'avion le plus livré de l'histoire
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 10:18

L'avionneur européen Airbus AIR.PA a franchi mardi une étape commerciale majeure alors que sa famille d'appareils A320 a dépassé celle du concurrent Boeing 737 pour devenir l'avion de ligne le plus livré de l'histoire.

Le record détenu par Boeing depuis plusieurs décennies a été battu à l'occasion de la livraison d'un A320 au transporteur saoudien Flynas, portant le nombre de livraisons de cet appareil à 12.260 depuis son entrée en service en 1988, selon les données de la société de conseil Cirium utilisées par l'ensemble de l'industrie.

Airbus n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire sur ces données.

(Rédigé par Tim Hepher, version française Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AIRBUS
202,0500 EUR Euronext Paris +0,47%
BOEING CO
219,660 USD NYSE +1,57%
