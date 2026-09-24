Airbus identifie un problème de qualité sur l'A321neo, mais affirme qu'il ne présente aucun risque pour la sécurité

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(Nouvelle version avec changement de source)

Airbus AIR.PA a annoncé jeudi avoir identifié un défaut de qualité susceptible de réduire la résistance à la corrosion à l'intérieur de la structure du fuselage des A321neo.

Air Current avait précédemment indiqué que ce problème pourrait concerner plus de 500 appareils.

Le constructeur aéronautique a précisé que les appareils pouvaient continuer à voler, car il s’agissait d’un problème de qualité et non d’un problème de sécurité.

La source du problème a été identifiée et maîtrisée, et une solution est disponible, a ajouté la société.