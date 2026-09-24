Airbus identifie un problème de qualité sur l'A321neo, mais affirme qu'il ne présente aucun risque pour la sécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Nouvelle version avec changement de source)
Airbus AIR.PA a annoncé jeudi avoir identifié un défaut de qualité susceptible de réduire la résistance à la corrosion à l'intérieur de la structure du fuselage des A321neo.
Air Current avait précédemment indiqué que ce problème pourrait concerner plus de 500 appareils.
Le constructeur aéronautique a précisé que les appareils pouvaient continuer à voler, car il s’agissait d’un problème de qualité et non d’un problème de sécurité.
La source du problème a été identifiée et maîtrisée, et une solution est disponible, a ajouté la société.
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