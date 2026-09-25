Airbus identifie un défaut de qualité sur l'A321neo mais affirme qu'il ne présente aucun risque pour la sécurité

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* Selon une source, ce problème concerne environ 500 appareils, dont la moitié environ est en service et l'autre moitié en cours de production

* L'A321XLR d'Airbus, à plus longue autonomie, n'est pas concerné, selon une source

* Le constructeur aéronautique européen cherche à porter sa production d'avions à fuselage étroit de 60 à 75 appareils par mois

(Ajout d'informations sur le fabricant de la pièce)

par Allison Lampert, Carlos Méndez et Mrinmay Dey

Airbus AIR.PA a déclaré jeudi avoir identifié et maîtrisé un « problème de qualité » au niveau de la structure du fuselage de son avion A321neo, mais que les appareils pouvaient continuer à voler car cela ne présentait pas de risque pour la sécurité.

Ce défaut concerne environ 500 appareils, dont environ 250 déjà en service et 250 en cours de production, selon une source proche du dossier.

L'A321neo, le plus grand et le plus populaire des avions monocouloirs d'Airbus, peut accueillir jusqu'à 244 passagers et est conçu pour parcourir des distances allant jusqu'à 4 000 milles marins (7 400 km). Ce défaut n'affecte pas l'A321XLR, le modèle à plus longue portée du constructeur, a précisé la source, qui ne pouvait s'exprimer publiquement sur ce sujet confidentiel.

Il s’agit du deuxième problème technique affectant le fuselage du modèle le plus vendu du secteur en neuf mois, après qu’Airbus eut signalé des défauts au niveau des panneaux du fuselage en décembre dernier.

Airbus avait également qualifié ce problème de « problème de qualité » sans incidence sur la sécurité, mais la résolution de cette situation avait entraîné plusieurs mois de retards de livraison.

Airbus a déclaré avoir découvert ce qu’il a qualifié de « déviation » dans la protection de surface, ou revêtement, appliquée aux composants de la structure appelés « longerons », qui s’étendent dans le sens de la longueur du fuselage. L’entreprise a précisé que cette découverte avait été faite alors que les pièces faisaient déjà l’objet d’une retouche sur la chaîne de production.

Airbus a identifié et maîtrisé la source du problème et une solution est disponible, a-t-il ajouté.

Ce dernier contretemps survient alors qu’Airbus tente d’augmenter la production de ses avions à fuselage étroit pour passer d’environ 60 par mois actuellement à 75.

Selon cette source, Airbus a détecté le problème pour la première fois cet été et les premiers résultats d’une analyse plus approfondie ont été communiqués récemment.

Cette pièce de l’avion est fabriquée par Stelia, la division interne d’Airbus spécialisée dans les structures aéronautiques, qui n’a pas pu être jointe immédiatement pour commenter cette information en dehors des heures de bureau.

Les clients continuent de prendre livraison des appareils sans exiger que des travaux supplémentaires soient effectués au préalable, et Airbus a indiqué à ses clients qu’il n’y avait pas de nécessité immédiate de procéder à des réparations, a précisé la source.

Les autorités de régulation européennes pourraient toutefois émettre une directive exigeant que ces défauts soient réparés dans un délai déterminé.

La compagnie aérienne américaine Delta Air Lines DAL.N , qui exploite des A321neo, a déclaré être en contact permanent avec les constructeurs et s'engage à « toujours prendre les mesures nécessaires pour respecter, voire dépasser, les recommandations des exploitants et les directives des autorités de régulation ».

C’est la publication spécialisée *The Air Current* qui a été la première à faire état de ce problème jeudi.