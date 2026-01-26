Airbus, ID Logistics, Serge Ferrari...les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Airbus

Airbus Helicopters a enregistré 544 commandes brutes (536 commandes nettes ) en 2025. Ces commandes proviennent de 205 clients répartis dans 50 pays. En termes d'unités livrées, Airbus Helicopters a conquis 51 % du marché civil et parapublic et sa part de marché militaire a progressé à 28 %.

Aramis

Le spécialiste de la vente en ligne de véhicules d'occasion aux particuliers dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Compagnie des Alpes

Le groupe spécialisé dans les loisirs précisera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Drone Volt

Le spécialiste français des drones professionnels va intervenir sur plus de 3 000Drone Volt annonce la signature d'un contrat de prestations de services avec Phoenix Tower International (PTI), l'un des leaders mondiaux des infrastructures de téléphonie sans fil. L'accord porte sur la capture d'images haute résolution de plus de 3 000 sites en France, destinées à alimenter le programme de jumeaux numériques de PTI, en partenariat avec la plateforme logicielle vHive. sites télécoms en France dans le cadre d'un programme de jumeaux numériques.

Groupe Partouche

Le groupe rendra compte de ses résultats annuels.

ID Logistics

ID Logistics a annoncé un chiffre d'affaires de 1 037,5 MEUR au quatrième trimestre 2025, en hausse de 12,2% sur un an, soit 14,7% à données comparables. Sur l'ensemble de l'exercice, le groupe a réalisé 3 737,0 MEUR de revenus, en progression de 14,2%, correspondant à 16,0% à données comparables.

LVMH

Le géant du luxe signalera ses résultat annuels.

NFL Biosciences

La société biopharmaceutique française ajuste sa stratégie clinique après de nouvelles données : ses objectifs d'efficacité sont revus à la hausse et les coûts de développement réduits.

Serge Ferrari

SergeFerrari Group a généré en 2025 un chiffre d'affaires de 347,5 millions d'euros, soit une hausse de 7,4% à périmètre et change courants et de +7,9% à périmètre et change constants, en comparaison de l'exercice précédent. Cette évolution des ventes matérialise une activité commerciale soutenue sur l'ensemble de l'année, dans un contexte géopolitique et économique volatil.