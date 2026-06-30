Airbus Helicopters va fournir jusqu'à deux H135 pour les secours médicaux du Nigeria

Le constructeur renforce sa présence en Afrique de l'Ouest avec un contrat destiné à développer les capacités d'évacuation sanitaire aérienne du Nigeria.

Airbus Helicopters annonce la signature d'un accord avec Kasi Healthcare portant sur l'acquisition de jusqu'à 2 hélicoptères H135 configurés pour les services médicaux d'urgence (HEMS, Helicopter Emergency Medical Services).

Il s'agit de la première commande de ce type d'appareil au Nigeria. Au-delà de la fourniture des hélicoptères, Airbus accompagnera son client dans le développement des capacités locales, avec la formation des pilotes, des équipages médicaux et des techniciens, ainsi que la mise en place des infrastructures de maintenance et du soutien opérationnel.

Selon les deux partenaires, cet investissement vise à renforcer les infrastructures de santé d'urgence du Nigeria et à développer les services d'évacuation sanitaire aérienne dans le pays.