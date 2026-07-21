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Airbus Helicopters-Commande de Voyageur Aviation pour l'UAS Airbus U030 Flexrotor
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 11:52

Airbus SE AIR.PA :

* AIRBUS HELICOPTERS ET VOYAGEUR AVIATION ONT SIGNÉ UN ACCORD SUR LA 1RE COMMANDE DU SYSTÈME AÉRIEN SANS PILOTE (UAS) AIRBUS U030 FLEXROTOR AU CANADA

Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

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