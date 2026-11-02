Airbus grimpe à Paris, Citi en soutien

Dans une note de recherche publiée en début d'après-midi, l'analyste revient en détail sur les avantages présentés par la nouvelle configuration de l'A330-900. Au regard de ces éléments, Citi confirme sa note "achat" sur le titre, avec une cible de cours inchangée de 217 euros. Sur les coups de 15h, le titre progressait de 1,5% à Paris, autour des 195 euros.

Charles Armitage, l'analyste en charge du dossier chez Citi, rapporte que la nouvelle configuration de l'A330-900, dont la capacité maximale passe de 465 à 480 passagers, pourrait renforcer l'attractivité de l'appareil auprès des compagnies aériennes asiatiques à bas coûts, grâce à une réduction du coût unitaire par siège.

Selon Citi, cette version haute densité pourrait consommer 10 à 20% de carburant en moins par passager qu'un A321neo de 244 sièges. L'avantage atteindrait 24 à 25% en phase de croisière, mais serait partiellement atténué par une moindre efficacité énergétique durant la montée.

L'analyste considère que cette configuration est particulièrement adaptée au marché asiatique, caractérisé par des liaisons à forte densité, des contraintes de capacité aéroportuaire et des distances de vol généralement plus longues.