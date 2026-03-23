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Airbus : grand écart entre 158 et 169,5E
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 14:22

En un message se voulant rassurant sur Truth Social (aussitôt démenti par l'Iran), Trump provoque une rechute de -10% du prix du baril (détente du prix du kérosène) et une hausse symétrique du titre Airbus (tombé au plus bas depuis mai 2025).
Le titre pourrait combler incessamment le "gap" des 170,16E du 18 mars et pourrait s'attaquer dans la foulée à la résistance des 175E de début mars... 2025.

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