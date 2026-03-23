Airbus : grand écart entre 158 et 169,5E
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 14:22
Le titre pourrait combler incessamment le "gap" des 170,16E du 18 mars et pourrait s'attaquer dans la foulée à la résistance des 175E de début mars... 2025.
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