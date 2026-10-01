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Airbus finalise l'acquisition de Quarkslab
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 09:56

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Airbus SE AIR.PA :

* FINALISE L'ACQUISITION DE QUARKSLAB ET RENFORCE LA SOUVERAINETÉ FRANÇAISE EN MATIÈRE DE CYBERSÉCURITÉ

* CET INVESTISSEMENT CONSTITUE UNE ÉTAPE DANS SA STRATEGIE VISANT À ÊTRE UN PARTENAIRE DE CONFIANCE AUPRES DES AUTORITES FRANÇAISES

Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

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