Airbus finalise l'acquisition de Quarkslab

information fournie par Reuters • 01/10/2026 à 09:56

Airbus SE AIR.PA :

* FINALISE L'ACQUISITION DE QUARKSLAB ET RENFORCE LA SOUVERAINETÉ FRANÇAISE EN MATIÈRE DE CYBERSÉCURITÉ

* CET INVESTISSEMENT CONSTITUE UNE ÉTAPE DANS SA STRATEGIE VISANT À ÊTRE UN PARTENAIRE DE CONFIANCE AUPRES DES AUTORITES FRANÇAISES

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(Rédaction de Gdansk)