Airbus finalise l'acquisition d'actifs de Spirit AeroSystems
information fournie par Zonebourse 08/12/2025 à 15:23
Le constructeur aéronautique européen prend ainsi possession des sites de Kinston en Caroline du Nord (sections du fuselage de l'A350), de Saint-Nazaire en France (sections du fuselage de l'A350) et de Casablanca au Maroc (composants de l'A321 et de l'A220).
Il acquiert aussi les productions des ailes et milieux du fuselage de l'A220 à Belfast, en Irlande du Nord, de composants d'ailes pour l'A320 et l'A350 à Prestwick, en Écosse, et de pylônes de l'A220 (qui sera transférée de Wichita, au Kansas, vers Saint-Éloi, en France).
Airbus reçoit une compensation de 439 millions de dollars, avec les ajustements habituels des prix d'achat et soumise à révision usuelle après la clôture, ainsi que certains montants pour régler des dettes en vertu de contrats d'achat.
Valeurs associées
|197,5600 EUR
|Euronext Paris
|+0,44%
A lire aussi
-
L'Union européenne a annoncé lundi avoir autorisé le rachat par le géant agroalimentaire américain Mars de son compatriote Kellanova, qui détient notamment les chips Pringles et certains produits céréaliers vendus sous la marque Kellogg's. La Commission européenne, ... Lire la suite
-
Le lundi, c'est private equity : pourquoi une entreprise en bonne santé choisit d'emprunter à un fonds
Chaque lundi, développez vos connaissances en matière de private equity grâce à Eurazeo. Dans ce numéro, Maxime de Roquette Buisson, partner private debt, détaille les logiques qui conduisent une entreprise à privilégier l'emprunt auprès d'un fonds plutôt que d'une ... Lire la suite
-
(Actualisé avec futurs sur indices ; cours en avant-Bourse, Paramount Skydance, Berkshire Hathaway, précisions sur IBM et Meta) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse ... Lire la suite
-
Ralentissement du marché du travail américain, estimation d'inflation de la BCE supérieure aux attentes en zone euro, réduction des taux de la BRI… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine. Les rendements des obligations japonaises à deux ans ont atteint ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer