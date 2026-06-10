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Airbus fédère un consortium allemand dédié au renseignement spatial souverain
information fournie par Zonebourse 10/06/2026 à 15:29

L'industriel s'associe à quatre partenaires spécialisés afin de développer une solution européenne de surveillance et d'observation de la Terre indépendante des acteurs non européens.

Airbus Defence and Space annonce la signature d'un protocole d'accord avec Rohde & Schwarz, constellr, Orbint et High Performance Space Structure Systems (HPS) afin de développer une solution satellitaire d'observation de la Terre et de renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance).

Piloté par Airbus en tant que maître d'oeuvre et intégrateur système, le consortium réunira cinq entreprises allemandes aux compétences complémentaires couvrant l'ensemble de la chaîne du renseignement spatial, de la collecte des données à leur diffusion.

La solution combinera des capteurs radiofréquences (RF), des systèmes électro-optiques et infrarouges (EO/IR), des produits issus du radar à synthèse d'ouverture (SAR) ainsi que des capacités de géolocalisation et de renseignement géospatial.

Le coopération vise à fournir une capacité souveraine européenne de renseignement spatial, sans dépendance à des technologies non européenne a expliqué en substance Mike Schöllhorn, directeur général d'Airbus Defence and Space,

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