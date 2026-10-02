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Airbus fait inspecter certains A330neo après un incident
information fournie par AOF 02/10/2026 à 09:55

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(Zonebourse.com) - L'avionneur a demandé des inspections supplémentaires sur certains A330neo après la découverte d'outils oubliés dans l'empennage horizontal. Si l'incident a pu peser sur les livraisons du modèle, Jefferies estime que le problème reste probablement mineur et semble relever d'un cas isolé. Les marchés ne semblent d'ailleurs pas inquiets : le titre progresse de 1,4% à Paris.

Airbus a demandé à certaines compagnies aériennes de procéder à des contrôles supplémentaires sur leurs A330neo à l'occasion des opérations de maintenance habituelles, après la découverte d'un problème de qualité concernant des outils qui auraient été oubliés dans la section de l'empennage horizontal, rapporte Bloomberg.

Ces inspections concernent certains A330neo produits entre 2021 et juillet 2026. Airbus a confirmé la mise en place de ces vérifications sur les appareils déjà en service, tandis que l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) considère que le problème ne présente pas de risque immédiat pour la sécurité.

Selon Bloomberg, cet incident aurait contribué à ralentir les livraisons avec à peine plus de 70 appareils livrés en septembre. Il faudra néanmoins attendre le 8 octobre et la publication du bulletin industriel mensuel de l'avionneur pour en savoir davantage.

Chez Jefferies, on relativise toutefois la portée du problème. Le broker souligne qu'un seul outil a été retrouvé sur un A330 encore en production et qu'aucun autre cas n'a été identifié sur la chaîne d'assemblage. Selon l'analyste Chloé Lemarie, il semble surtout s'agir davantage d'un incident isolé que d'une défaillance significative des contrôles qualité.

L'épisode vient néanmoins s'ajouter à plusieurs difficultés rencontrées par Airbus dans sa montée en cadence, notamment celles concernant les panneaux de fuselage de l'A320 et les raidisseurs de l'A321. Si Jefferies s'attend à un renforcement des contrôles qualité, le broker juge que le problème de l'A330neo est "probablement mineur".

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