Airbus face à une mobilisation contre la réduction du télétravail

Le constructeur aéronautique est confronté à une contestation sociale croissante après l'annonce d'un durcissement des règles de présence sur site.

La CGT Airbus annonce qu'un nouveau rassemblement est prévu le 25 juin à Blagnac afin de protester contre la réduction du télétravail au sein du groupe. Après une première mobilisation ayant réuni plus de 100 salariés le 18 juin et donné lieu à des mouvements de grève, le syndicat entend amplifier la contestation et appelle à une intersyndicale.

Au coeur du conflit figure un courrier adressé le 9 juin par le président exécutif Guillaume Faury aux salariés, ainsi qu'une réduction de 50% du télétravail autorisé par l'accord sur la Qualité de Vie et les Conditions de Travail (QVCT). La CGT assure par ailleurs que des consignes ont été transmises aux managers pour imposer un retour à quatre jours sur site à compter du 1er septembre.

Les salariés dénoncent notamment la saturation des infrastructures, des parkings aux cantines, ainsi que l'impact de la mesure sur leur organisation personnelle. La CGT appelle les salariés d'Airbus Commercial Aircraft, ATR et Airbus Atlantic à Toulouse à se mobiliser pour préserver deux jours de télétravail hebdomadaires.

Le titre Airbus recule de 0,7% ce matin au sein d'un CAC en repli de 0,9%.