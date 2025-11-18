Airbus-Etihad commande six avions A330-900

information fournie par Reuters • 18/11/2025 à 08:48

Airbus AIR.PA a annoncé mardi qu’Etihad Airways avait passé une commande ferme de six A330-900 lors du salon aéronautique de Dubaï.

La compagnie aérienne a aussi dévoilé une commande de sept A350-1000 supplémentaires et de trois A350F.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)