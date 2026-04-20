information fournie par Reuters • 20/04/2026 à 10:55

Airbus et ses partenaires signent un contrat portant sur l'étude architecturale du NH90 Block 2

Airbus SE AIR.PA :

* AIRBUS ET SES PARTENAIRES SIGNENT UN CONTRAT PORTANT SUR L'ÉTUDE ARCHITECTURALE DU NH90 BLOCK 2

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(Rédaction de Gdansk)