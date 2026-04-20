Airbus SE AIR.PA :
* AIRBUS ET SES PARTENAIRES SIGNENT UN CONTRAT PORTANT SUR L'ÉTUDE ARCHITECTURALE DU NH90 BLOCK 2
Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Rédaction de Gdansk)
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(Rédaction de Gdansk)
Le trafic maritime est à nouveau à l'arrêt lundi dans le détroit d'Ormuz, alors que Téhéran et Washington imposent chacun un blocus distinct, les navires iraniens continuant de tester le blocage américain. L'Iran est revenu samedi sur sa décision de rouvrir cette ... Lire la suite
Dissuasion nucléaire, satellites militaires, industrie de défense: les dirigeants pro-européens Emmanuel Macron et Donald Tusk ont donné lundi à Gdansk, dans le nord de la Pologne, un nouvel élan à la coopération franco-polonaise. "Il y aura des travaux d'ici à ... Lire la suite
Le pape Léon XIV a de nouveau dénoncé lundi l'"exploitation" des richesses par "les tyrans", lors d'un déplacement dans l'est de l'Angola, au troisième jour de sa visite dans ce pays d'Afrique australe, en proie à de profondes inégalités malgré l'abondance de ses ... Lire la suite
* Valeo a célébré 20 ans de présence en Égypte le 20 avril 2026 au Caire, lors d’un événement marquant l’inauguration d’un centre de développement dédié à l’intelligence artificielle. * Le groupe a officialisé ce lancement en présence de représentants du gouvernement ... Lire la suite
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