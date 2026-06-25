Airbus et Safran rachètent la part de Tikehau Capital dans Aubert & Duval

Les deux groupes ont signé un accord pour reprendre à parts égales la participation détenue par Tikehau Capital dans Aubert & Duval. L'opération, soumise aux autorisations réglementaires, s'inscrit dans la continuité du redressement engagé depuis 2023.

Airbus, Safran et Tikehau Capital ont signé un accord engageant prévoyant la cession de la participation détenue par le fonds Aéronautique et Défense de Tikehau Capital dans Aubert & Duval. Cette participation sera reprise à parts égales par Airbus et Safran, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires.

Aubert & Duval est un acteur stratégique de l'industrie française et l'un des leaders mondiaux dans la conception, la production et la transformation de matériaux métalliques complexes. L'entreprise est spécialisée dans les aciers spéciaux, les superalliages, le titane et l'aluminium, destinés notamment aux secteurs de l'aéronautique, de la défense, de l'énergie et du médical. Son chiffre d'affaires annuel avoisine 960 millions d'euros, avec 4 400 salariés sur dix sites industriels, dont huit en France.

De trois actionnaires à deux

Depuis son acquisition en avril 2023 par Airbus, Safran et Tikehau Capital, la société a mené une importante phase de transformation et de redressement.

Le groupe a notamment renforcé son rôle dans la souveraineté industrielle française et européenne. Il contribue à la sécurisation des approvisionnements en matériaux critiques ainsi qu'à la décarbonation de l'industrie, en particulier grâce à son activité de recyclage du titane.

Selon les trois partenaires, cette évolution de l'actionnariat n'aura pas d'incidence sur l'organisation actuelle des équipes. Aubert & Duval continuera d'exercer ses activités de manière indépendante auprès de ses clients et de ses fournisseurs.