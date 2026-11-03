Airbus et IBM s'associent pour développer une IA dédiée à l'analyse d'images satellites

Le groupe aéronautique européen et IBM Allemagne ont annoncé un partenariat autour du projet TerraShield, visant à développer un modèle d'intelligence artificielle souverain destiné aux applications de sécurité et de défense.

Airbus Defence and Space et IBM Allemagne collaboreront au développement d'un modèle d'IA multimodal capable d'analyser simultanément des images satellites optiques, radar et infrarouges. Présentée lors de la Berlin Security Conference, cette initiative vise à accélérer la détection d'objets et de changements sur le terrain.

Le système sera entraîné à partir des archives d'observation de la Terre d'Airbus, notamment les données radar des satellites TerraSAR-X et PAZ, ainsi que les images des constellations Pléiades et Pléiades Neo, dont la résolution atteint 30 centimètres.

Piloté en Allemagne, le projet entend garantir la protection des données sensibles et la souveraineté technologique européenne. Au cours des prochains mois, les partenaires prévoient de poursuivre le développement de l'architecture, de tester des scénarios opérationnels et de fournir de premiers prototypes aux autorités et aux forces armées.

En milieu de matinée, le titre Airbus reculait de 1,6% à Paris. Outre-Atlantique, IBM a cédé 2% hier, et affiche désormais une contraction de l'ordre de 15% depuis le début de l'année.