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Airbus enregistre une nouvelle commande de la police britannique
information fournie par Zonebourse 20/07/2026 à 11:15

Le service aérien de la police nationale britannique a commandé deux nouveaux hélicoptères H135 à Airbus afin de poursuivre le renouvellement de sa flotte, dans le cadre d'un contrat-cadre signé en 2025.

Airbus annonce que le National Police Air Service (NPAS), le service aérien de la police nationale du Royaume-Uni, a commandé 2 hélicoptères H135 supplémentaires, portant son programme de renouvellement de flotte à 9 appareils. Cette commande s'inscrit dans le contrat-cadre conclu en 2025 avec l'agence d'achats BlueLight Commercial, qui désigne Airbus comme fournisseur exclusif d'hélicoptères du NPAS pour une durée pouvant aller jusqu'à 6 ans.

Les nouveaux appareils arriveront sur le site d'Airbus à Oxford en 2028 afin d'être configurés selon les besoins du NPAS. Ils seront équipés du système avionique Helionix, destiné à améliorer la sécurité et l'efficacité opérationnelle en réduisant la charge de travail des pilotes.

Le NPAS exploite actuellement seize H135 et quatre H145 pour le compte des 43 forces de police d'Angleterre et du pays de Galles. Airbus assure également la maintenance et le soutien de cette flotte.

Peu après 11h, le titre Airbus reculait d'environ 1% à Paris.

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