Airbus: en tête du consortium de recherche PACIFIC information fournie par Cercle Finance • 25/03/2025 à 10:52









(CercleFinance.com) - Airbus annonce mener le consortium PACIFIC, rassemblant 11 partenaires de quatre pays, et qui a répondu à l'appel à propositions d'Horizon Europe sur l'accélération de la neutralité climatique de l'aviation, en minimisant les émissions autres que de CO2.



Ce projet de recherche, financé par l'Union européenne, a débuté en janvier et durera jusqu'en juin 2028 dans le but d'améliorer les capacités de modélisation et de prévision afin de mieux évaluer la formation de traînées de condensation et l'impact climatique plus large de l'aviation.



'Le projet PACIFIC étudiera l'impact de la composition du carburant et du cycle du moteur sur les émissions de particules, depuis les essais en laboratoire jusqu'aux essais au sol des aéronefs à grande échelle', ajoute le constructeur aéronautique.





