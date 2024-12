Airbus: en tête du CAC 40, Deutsche Bank passe à l'achat information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 10:10









(CercleFinance.com) - Airbus grimpe mardi à la Bourse de Paris dans le sillage d'un relèvement de recommandation de Deutsche Bank, qui est passé ce matin de 'conserver' à 'acheter' sur l'avionneur européen.



Autour de 10h00, l'action du constructeur aéronautique gagne près de 1,7%, signant la plus forte hausse du CAC 40 derrière Safran (+1,2%), lui aussi relevé par Deutsche Bank.



L'indice parisien perd au même moment 0,1%.



Dans une note de recherche, le bureau d'études allemand juge Airbus mieux positionné maintenant que les prévisions de livraisons du marché pour 2025 et 2026 ont été ramenées à des niveaux plus raisonnables.



De son point de vue, Airbus devrait livrer 761 appareils cette année, une performance proche de l'objectif de 770 livraisons que s'est donné le groupe.



L'analyste, qui relève en outre son objectif de cours de 155 à 185 euros, ajoute que le caractère 'bon marché' du titre, qui affiche actuellement un ratio Valeur d'entreprise/Ebit de 13,7x pour 2026, constitue également un élément à l'origine de son relèvement de recommandation.



L'action Airbus s'inscrit une hausse de plus de 14% depuis le début de l'année.





Valeurs associées AIRBUS 160,46 EUR Euronext Paris +1,65%