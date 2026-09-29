Airbus effectue le vol inaugural de son nouvel avion-cargo A350F

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(Ajouter le contexte et les détails du paragraphe 3)

par Tim Hepher

Airbus AIR.PA a effectué mardi le vol inaugural de son A350F cargo, dont le lancement avait été retardé, élargissant ainsi son portefeuille de produits dans le but de briser l'emprise de son rival Boeing

BA.N sur un secteur vital du commerce mondial.

La version sans hublots de l'avion long-courrier européen A350 s'est envolée en douceur pour un vol de quatre heures, marquant le début de neuf mois d'essais de certification avant son entrée en service en 2027 et son entrée en concurrence directe avec la série 777 de Boeing.

En valeur, environ un tiers du commerce mondial transite par voie aérienne, et la moitié de ce volume est acheminée dans des avions-cargos spécialement conçus à cet effet plutôt que dans la soute des avions de ligne. La demande de fret aérien est en hausse, alors que les conflits bloquent le transport maritime dans le Golfe et que l’intelligence artificielle accélère la demande en semi-conducteurs.

Après avoir été pendant des décennies à la traîne derrière Boeing sur un créneau rentable représentant 10 % du marché mondial des avions à réaction, Airbus s’est engagé en 2021 à développer un avion-cargo dérivé de l’A350, pariant sur la croissance continue du commerce en ligne et de la demande en produits pharmaceutiques et en électronique.

À l’origine, l’entreprise prévoyait un développement de quatre ans avec une mise en service en 2025, mais elle a été confrontée à des problèmes d’approvisionnement et à des retards concernant la porte de chargement, qui, selon Airbus, est la plus grande au monde dans sa catégorie.

Boeing domine depuis longtemps le marché des avions-cargos avec son 777F et, avant cela, les 767 et 747 jumbo, qui ont ouvert de nouvelles liaisons entre l’Asie et l’Occident.

Airbus a vendu 115 A350F, contre 81 777-8F pour Boeing, qui font partie de la famille 777X, dont le développement a pris du retard. Les précédentes tentatives de pénétration du marché du fret ont échoué: une version de l’A330 a été largement devancée en termes de ventes par le 777F, plus grand, et un A380 cargo a été abandonné.

Boeing prévoit une demande de 930 avions-cargos dédiés au cours des 20 prochaines années. À cela s’ajouteront quelque 2 000 avions qui seront convertis en avions-cargos après avoir quitté le service de transport de passagers.