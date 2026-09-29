Airbus effectue le vol d'essai inaugural de son nouvel avion-cargo A350F

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Airbus AIR.PA a effectué mardi le vol inaugural de son avion-cargo A350F, dont le lancement avait été retardé, élargissant ainsi son portefeuille de produits dans le but de briser l’emprise de son concurrent Boeing BA.N sur un secteur vital du commerce mondial.

La version sans hublots de l’A350, l’avion long-courrier européen, s’est envolée en douceur pour un vol de quatre heures, marquant ainsi le début de neuf mois d’essais de certification avant son entrée en service en 2027 et son entrée en concurrence directe avec la série 777 de Boeing.