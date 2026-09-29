 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Airbus effectue le vol d'essai inaugural de son nouvel avion-cargo A350F
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 10:32

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Airbus AIR.PA a effectué mardi le vol inaugural de son avion-cargo A350F, dont le lancement avait été retardé, élargissant ainsi son portefeuille de produits dans le but de briser l’emprise de son concurrent Boeing BA.N sur un secteur vital du commerce mondial.

La version sans hublots de l’A350, l’avion long-courrier européen, s’est envolée en douceur pour un vol de quatre heures, marquant ainsi le début de neuf mois d’essais de certification avant son entrée en service en 2027 et son entrée en concurrence directe avec la série 777 de Boeing.

Valeurs associées

AIRBUS
191,8000 EUR Euronext Paris -0,67%
BOEING CO
184,420 USD NYSE -6,85%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,918 +6,25%
Pétrole Brent
105,79 -0,26%
GENFIT
9,84 0,00%
CAC 40
8 086,64 +0,10%
2CRSI
29,94 +3,67%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank