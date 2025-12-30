 Aller au contenu principal
Airbus dirigera le système d’entraînement au combat de l’Espagne
information fournie par Reuters 30/12/2025 à 10:14

Airbus SE AIR.PA :

* LE MINISTÈRE ESPAGNOL DE LA DÉFENSE CHOISIT AIRBUS POUR DIRIGER LE NOUVEAU SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT AU COMBAT ITS-C

* LE CONTRAT, MENÉ PAR AIRBUS ET TURKISH AEROSPACE, VISE À REMPLACER LA FLOTTE DE F-5 ET COUVRIR TOUTE LA FORMATION AVANCÉE DES PILOTES DE COMBAT ESPAGNOLS

* LE PROGRAMME SE DÉROULE EN 2 PHASES SIMULTANÉES

* LA PREMIÈRE PHASE PRÉVOIT LA LIVRAISON DES 30 HÜRJET JET TRAINER, LA CERTIFICATION EN ESPAGNE ET LA REMISE AU CLIENT TOUT AU LONG DE 2028 ET 2029

* LA SECONDE PHASE PORTE SUR LA CONVERSION DES 30 AVIONS AVEC DES CONTENUS NATIONAUX ET LEUR LIVRAISON AU CLIENT, PRÉVUE POUR LA S2 DE 2031 JUSQU’EN 2035

Texte original [https://tinyurl.com/4fxnh2z7] Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

AIRBUS
196,8600 EUR Euronext Paris +0,44%
AIRBUS
196,680 EUR XETRA +0,32%
