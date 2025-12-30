Airbus dirigera le système d’entraînement au combat de l’Espagne

Airbus SE AIR.PA :
* LE MINISTÈRE ESPAGNOL DE LA DÉFENSE CHOISIT AIRBUS POUR DIRIGER LE NOUVEAU SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT AU COMBAT ITS-C
* LE CONTRAT, MENÉ PAR AIRBUS ET TURKISH AEROSPACE, VISE À REMPLACER LA FLOTTE DE F-5 ET COUVRIR TOUTE LA FORMATION AVANCÉE DES PILOTES DE COMBAT ESPAGNOLS
* LE PROGRAMME SE DÉROULE EN 2 PHASES SIMULTANÉES
* LA PREMIÈRE PHASE PRÉVOIT LA LIVRAISON DES 30 HÜRJET JET TRAINER, LA CERTIFICATION EN ESPAGNE ET LA REMISE AU CLIENT TOUT AU LONG DE 2028 ET 2029
* LA SECONDE PHASE PORTE SUR LA CONVERSION DES 30 AVIONS AVEC DES CONTENUS NATIONAUX ET LEUR LIVRAISON AU CLIENT, PRÉVUE POUR LA S2 DE 2031 JUSQU’EN 2035
