Airbus dépasse ses prévisions pour le troisième trimestre, mais réduit son objectif de production pour l'A220

par Tim Hepher

Le groupe européen Airbus

AIR.PA a annoncé mercredi un bénéfice et un chiffre d'affaires supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre, grâce aux livraisons d'avions de ligne et à de solides gains dans les hélicoptères et la défense.

Il a réaffirmé ses principaux objectifs financiers et de livraison, mais a réduit l'objectif de production de son plus petit modèle et vise désormais à assembler 12 A220 de conception canadienne par mois en 2026, contre un objectif précédent de 14 par mois au cours de la même période.

Lundi, Reuters a rapporté qu'Airbus avait repoussé l'assemblage de certains A220 cette année et l'année prochaine, et fixé un objectif interne de 12 A220 par mois à la mi-juin 2026, avec un taux de 14 par mois prévu pour les dernières semaines de l'année.

Airbus a précédemment déclaré qu'il visait à atteindre une vitesse d'assemblage de 14 par mois pour aider à atteindre le seuil de rentabilité du programme qu'il a acquis auprès du constructeur d'avions canadien Bombardier en 2018. Mais l'annonce de mercredi ne fait aucune autre mention de cet objectif.

Le plus grand constructeur d'avions au monde a déclaré que le bénéfice d'exploitation de base a augmenté de 38% à 1,94 milliard d'euros (2,26 milliards de dollars) au cours des trois mois allant jusqu'à fin septembre, alors que les revenus ont augmenté de 14% à 17,83 milliards d'euros.

Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice d'exploitation de base ou ajusté de 1,76 milliard d'euros pour un chiffre d'affaires de 17,37 milliards d'euros, selon un consensus établi par la société.

Airbus a déclaré que ses prévisions financières incluaient désormais l'impact des tarifs douaniers actuellement en vigueur.

LES LIVRAISONS DE 2025 RESTENT "CHARGÉES"

Airbus a réaffirmé son objectif d'environ 820 livraisons d'avions commerciaux pour 2025, après que les inquiétudes des industriels concernant l'approvisionnement en moteurs se soient apaisées au cours du troisième trimestre.

Mais l'entreprise est confrontée à un nouveau sprint vers la ligne d'arrivée après avoir livré 507 jets au cours des neuf premiers mois de l'année. Le directeur général Guillaume Faury a déclaré que les livraisons resteraient "chargées".

Les constructeurs d'avions sont confrontés à des pénuries de moteurs dues à des contraintes d'approvisionnement et à la concurrence des ateliers de maintenance, où la demande de pièces détachées est pressante pour réduire les délais d'attente.

Airbus a déclaré qu'il s'en tenait à une prévision de taux de production de 75 de ses A320neos les plus vendus par mois à un moment donné en 2027, par rapport aux estimations de l'industrie qui sont d'environ 60 aujourd'hui.

Dans le domaine de la défense, Airbus a déclaré qu'il continuait d'étudier l'impact potentiel de l'incertitude des commandes sur son programme d'avion de transport A400M, malgré un accord avec la France et l'Espagne pour lisser la production.

Boeing BA.N a publié une perte ajustée de 7,47 dollars par action au troisième trimestre, alors que les attentes moyennes étaient de 4,59 dollars, et a subi une perte de près de 5 milliards de dollars en raison du retard de son 777X.

(1 $ = 0,8575 euro)