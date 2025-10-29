Airbus dépasse les attentes au T3, mais réduit son objectif de production pour l'A220

(Actualisé avec détails et contexte)

Airbus AIR.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) ajusté supérieurs aux prévisions au troisième trimestre, porté par les livraisons d'avions commerciaux et les gains réalisés dans les secteurs des hélicoptères et de la défense.

L'avionneur européen a réaffirmé ses principaux objectifs financiers et de livraison, mais a revu à la baisse son objectif de production pour son plus petit modèle et vise désormais à assembler 12 A220 de conception canadienne par mois en 2026, contre un objectif précédent de 14 par mois pour la même période.

Lundi, Reuters a rapporté qu'Airbus avait repoussé l'assemblage de certains A220 cette année et l'année prochaine, et s'était fixé un objectif interne de 12 A220 par mois à la mi-juin 2026, avec un rythme de 14 par mois prévu pour les dernières semaines de l'année.

Airbus avait précédemment déclaré qu'il visait une cadence d'assemblage de 14 appareils par mois afin d'atteindre le seuil de rentabilité du programme qu'il a racheté au constructeur aéronautique canadien Bombardier en 2018. La publication de mercredi n'a cependant pas fait mention de cet objectif.

Le plus grand constructeur aéronautique au monde a affiché une hausse de 38% sur un an de son Ebit ajusté, à 1,94 milliard d'euros, au cours des trois mois clos fin septembre, tandis que son chiffre d'affaires a progressé de 14% pour s'établir à 17,83 milliards d'euros.

Les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires au troisième trimestre de 17,37 milliards d'euros et sur un Ebit ajusté de 1,76 milliard d'euros, selon un consensus fourni par le groupe.

Le groupe a déclaré que ses perspectives pour 2025 incluent maintenant l'impact des droits de douane actuellement en vigueur.

Airbus avait confirmé en juillet ses objectifs pour 2025, excluant l'impact de potentiels droits de douane, soit des livraisons de 820 avions commerciaux, après 766 en 2024 et un Ebit ajusté autour de 7 milliards d'euros.

LES LIVRAISONS POUR 2025 RESTENT "RETARDÉES"

Airbus a réaffirmé son objectif d'environ 820 livraisons d'avions commerciaux pour 2025, après l'apaisement au cours du troisième trimestre des inquiétudes industrielles concernant l'approvisionnement en moteurs.

Mais l'entreprise doit faire face à un nouveau sprint final après avoir livré 507 avions au cours des neuf premiers mois. Le directeur général Guillaume Faury a déclaré que les livraisons resteraient "retardées".

Les avionneurs sont confrontés à une pénurie de moteurs due à des contraintes d'approvisionnement et à la concurrence des ateliers de maintenance, où la demande de pièces de rechange est pressante afin de réduire les délais d'attente.

Airbus a déclaré qu'il maintenait sa prévision de production de 75 A320neo, son modèle le plus vendu par mois à un moment donné en 2027, alors que les estimations du secteur s'élèvent actuellement à environ 60.

Dans le domaine de la défense, Airbus a déclaré qu'il continuait à étudier l'impact potentiel de l'incertitude des commandes sur son programme d'avion de transport A400M, malgré un accord avec la France et l'Espagne visant à faciliter la production.

Boeing BA.N a annoncé plus tôt une perte ajustée de 7,47 dollars par action au troisième trimestre, alors que les prévisions moyennes tablaient sur une perte de 4,59 dollars, et a essuyé une

perte de près de 5 milliards de dollars

sur son 777X retardé.

(Rédigé par Mara Vîlcu, avec Tim Hepher, édité par Augustin Turpin)