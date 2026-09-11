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Airbus démarre un programme de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 11/09/2026 à 08:38
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Airbus annonce lancer un programme de rachat d'actions, dans le but de soutenir les futures activités de ses plans d'actionnariat salarié et de rémunération en actions, conformément à l'autorisation accordée par l'AG annuelle tenue le 14 avril dernier.

Le programme sera exécuté sous réserve des conditions de marché, sur une période débutant ce 11 septembre et se terminant au plus tard le 6 novembre prochain, pour un nombre maximal de 4 100 000 actions.

Pour gérer l'exécution du programme, le constructeur aéronautique et de défense a mandaté une société d'investissement qui prendra ses décisions concernant le calendrier des achats indépendamment d'Airbus.

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