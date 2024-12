Airbus Defense and Space va construire 100 satellites pour Eutelsat

Airbus Defense and Space à Toulouse ( AFP / ED JONES )

La division "Defense and Space" du constructeur Airbus a remporté un contrat auprès d'Eutelsat pour la construction et l'extension de la constellation OneWeb, à savoir 100 satellites, a-t-il annoncé mardi.

"Airbus construira les premiers lots de l'extension de la constellation, soit 100 satellites au total, dont la livraison est prévue à partir de la fin de l'année 2026", indique Airbus dans un communiqué.

Les nouveaux satellites seront construits sur le site de Airbus à Toulouse, avec un lancement de la production en 2026.

La société britannique OneWeb avait fusionné avec l'opérateur européen de satellites Eutelsat en 2023.

"Airbus a conçu et fabriqué l'ensemble de la flotte actuelle de satellites OneWeb" et "nous sommes totalement engagés pour la continuité de la constellation OneWeb et pour la pérennité des activités d'Eutelsat", déclare Alain Fauré, responsable des systèmes spatiaux chez Airbus Defense and Space, cité dans le communiqué.

"Notre expérience sur le marché nous montre que l'appétit pour la capacité en orbite basse augmente rapidement", indique pour sa part Eva Berneke, directrice générale d'Eutelsat.

Les nouveaux satellites "seront dotés d'améliorations technologiques clés, notamment l'intégration au réseau 5G terrestre", précise Airbus. "Ils assureront en outre la compatibilité de l'architecture technologique avec la constellation européenne multi-orbite Iris², qui doit entrer en service en 2030 et dont Eutelsat sera l'un des principaux opérateurs".

Projet phare de l'Union européenne dans le spatial après les programmes Galileo (positionnement par satellite) et Copernicus (surveillance du climat), le projet Iris² prévoit un réseau de plus 290 satellites de communications sécurisées et multi-orbitaux.

La fusion Eutelsat/OneWeb est censée consolider la bascule d'Eutelsat vers les télécoms et le marché de la connectivité spatiale à haut débit en orbite basse (OTB), notamment utile pour desservir les régions isolées dépourvues de fibre optique, estimé à 16 milliards de dollars à l'horizon 2030.