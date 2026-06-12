Airbus Defence prévoit une augmentation de son activité au Moyen-Orient en raison de la guerre en Iran, selon son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Airbus Defence and Space prévoit une augmentation de son activité au Moyen-Orient, a déclaré vendredi à Berlin le directeur général Mike Schoellhorn aux journalistes, alors que les pays de la région s'efforcent de reconstituer leurs stocks d'armes épuisés par la guerre en Iran.
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