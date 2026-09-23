Airbus décroche un contrat de 25 ans pour sécuriser les réseaux du ministère des Armées

Le groupe aéronautique renforcera la protection des échanges de données des forces françaises avec des passerelles adaptées aux environnements militaires.

Airbus annonce avoir été sélectionné par la Direction générale de l'armement (DGA), via sa filiale Airbus Cybersecurity SAS, pour le contrat PARACOM, d'une durée de 25 ans. Celui-ci couvre l'étude, la réalisation de prototypes, la production et le maintien en condition opérationnelle de passerelles de cybersécurité.

Ces équipements filtreront et sécuriseront les échanges entre réseaux et systèmes d'information présentant différents niveaux de classification ou de sensibilité, du niveau "secret" au niveau "non protégé".

Les passerelles pourront être installées dans des centres de données et des postes de commandement, mais aussi embarquées à bord de navires, sous-marins, avions, hélicoptères, drones, blindés et véhicules terrestres.

François Lombard, directeur Connected Intelligence d'Airbus Defence and Space, souligne que le groupe fournit des passerelles de ce type aux forces terrestres françaises depuis 2013.

Le titre Airbus progresse de 0,1% ce matin, autour des 194,8 euros.