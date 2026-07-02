Airbus décroche le contrat de satellite météorologique de l'ESA

Le groupe aéronautique et spatial va concevoir la nouvelle génération de satellites de mesure des vents, destinée à améliorer encore la précision des prévisions météorologiques en Europe et dans le monde.

Airbus annonce avoir signé avec l'Agence spatiale européenne (ESA) le contrat initial portant sur la conception et la construction du satellite Aeolus-2, successeur du premier satellite Aeolus lancé en 2018. La mission vise à fournir des profils verticaux des vents à haute résolution afin d'améliorer les modèles de prévisions météorologiques et la compréhension du climat.

Développé par l'ESA en partenariat avec EUMETSAT (Organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques), Aeolus-2 fournira notamment des données au Met Office britannique et au Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF).

Placé sur une orbite de 450 km, il effectuera 15 révolutions par jour et transmettra ses données aux utilisateurs dans un délai maximal de 120 minutes, pour une durée de vie prévue de 5,5 ans.

Aux alentours de 11h30, le titre Airbus progressait de près de 0,9% à Paris.