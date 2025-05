Airbus: dans le vert sur un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 05/05/2025 à 14:05









(CercleFinance.com) - Airbus avance de près de 1% et s'inscrit ainsi à contre-courant de la tendance légèrement négative sur le CAC40, soutenu par un relèvement de recommandation chez Jefferies de 'conserver' à 'achat', et ce malgré un objectif de cours abaissé de 3% à 175 euros.



'Les performances en termes de production rassurent et les impacts des droits de douane semblent gérables', estime le broker au sujet d'Airbus, dans une note plus générale sur les valeurs européennes de l'aéronautique et de l'électronique de défense.





