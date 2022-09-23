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Airbus confirme ses objectifs de production de monocouloirs-DirFin
information fournie par Reuters23/09/2022 à 11:39

23 septembre (Reuters) - AIRBUS AIR.PA annonce vendredi:

* CONFIRMER SES OBJECTIFS DE PRODUCTION D'APPAREILS MONOCOULOIRS - DIR. FINANCIER

* QU'IL RETROUVERA SES NIVEAUX DE LIVRAISON DE 2019 EN 2024 MAIS AVEC UNE PLUS FORTE PROPORTION D'A220, UNE PLUS FAIBLE PROPORTION DE GROS PORTEURS - DIR. FINANCIER

* RÉAFFIRMER VISER LE POINT D'ÉQUILIBRE POUR L'A220 D'ICI 2025 - SLIDES

* VISER LE POINT D'ÉQUILIBRE POUR L'A220 D'ICI 2025 - SLIDES

* S'ENGAGER À AUGMENTER LES RETOURS AUX ACTIONNAIRES, UN RACHAT D'ACTIONS FAIT PARTIE DES INSTRUMENTS À DISPOSITION, MAIS "NOUS N'Y SOMMES PAS ENCORE" - DIR. FINANCIER

* QUE LE TRAFIC AÉRIEN DEVRAIT RETROUVER SES NIVEAUX DE 2019 ENTRE 2023 ET 2025, RÉAFFIRME LE DG D'AIRBUS

* QUE L'A350 ATTEINDRA BIENTÔT UN POINT D'ÉQUILIBRE À UN RYTHME DE PRODUCTION MOINS ÉLEVÉ QUE PRÉVU INITIALEMENT - DG

* QUE LA PRODUCTION DE MONOCOULOIRS DEVRAIT ATTEINDRE UN PLATEAU EN 2026 - DIR. FINANCIER

* QUE LE MARCHÉ DES APPAREILS MONOCOULOIRS DEVRAIT RESTER LIMITÉ PAR LES PROBLÈMES D'APPROVISIONNEMENT, SELON DE NOMBREUX SCÉNARIOS - DG

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