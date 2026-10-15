Airbus confirme ses objectifs de livraisons mais les marges sont sous pression

L'avionneur a adopté un ton prudent lors de sa conférence pré-résultats, laissant entendre que la rentabilité pourrait être pénalisée au troisième trimestre 2026 par la baisse des livraisons et les problèmes de qualité qui ont été rencontrés. Le groupe maintient toutefois son ambition de livrer 870 appareils sur l'ensemble de l'année, une annonce qui rassure les analystes et le marché : vers 10h, le titre progressait de 1,5% à Paris, autour des 193 euros.

Airbus a livré 196 avions commerciaux au troisième trimestre 2026, contre 201 un an plus tôt, avec notamment trois A320 et cinq A330 de moins. L'avionneur a indiqué que cette baisse devrait peser sur la rentabilité en raison d'une moindre absorption des coûts fixes, particulièrement sur les gros-porteurs. Les dépenses de recherche et développement devraient par ailleurs augmenter sur l'ensemble de l'exercice.

Le groupe anticipe également un impact négatif lié aux activités reprises à Spirit AeroSystems en 2026. Dans les hélicoptères, les volumes devraient rester stables, mais avec un mix moins favorable. La division Defence and Space devrait poursuivre sa progression, à un rythme inférieur à celui du premier semestre.

Concernant la trésorerie, Airbus prévoit une évolution conforme à la saisonnalité habituelle, tandis que les stocks devraient rester élevés, notamment en raison des gros-porteurs restant à livrer. Les résultats des neuf premiers mois seront publiés le 28 octobre, après la clôture des marchés.

Parallèlement, Lars Wagner, directeur général d'Airbus Commercial Aircraft, a réaffirmé sa confiance dans la capacité du groupe à atteindre son objectif de 870 livraisons, estimant disposer de tous les moyens nécessaires pour y parvenir.

Le dirigeant a également indiqué qu'Airbus prévoyait de se prononcer prochainement sur une augmentation des capacités de production de l'A350, qu'il juge inévitable compte tenu de la demande. Cette montée en cadence nécessiterait une nouvelle ligne d'assemblage et un nouveau système industriel. Il a par ailleurs réaffirmé que le lancement du successeur de l'A320 était attendu en 2030.

L'avis des analystes

Réagissant à ces annonces, DZ Bank confirme sa recommandation "achat" sur Airbus, avec un objectif de cours inchangé de 227 EUR.

La banque estime que l'avionneur est en bonne voie pour atteindre ses objectifs annuels, notamment environ 870 livraisons, un EBIT ajusté de 7,5 MdsEUR et un flux de trésorerie disponible de 4,5 MdsEUR. La hausse d'environ 13% des livraisons nécessaire au quatrième trimestre lui paraît réalisable, tous les appareils requis étant désormais entrés en ligne d'assemblage final.

Le bureau d'études anticipe une progression de 4% de l'EBIT ajusté au troisième trimestre, soutenue notamment par la division Defence and Space, malgré un effet volume/mix légèrement défavorable dans l'aviation commerciale.

A plus long terme, DZ Bank table sur une croissance annuelle moyenne d'environ 15% de l'EBIT ajusté entre 2025 et 2029. L'analyste souligne la visibilité offerte par le carnet de commandes, la vigueur de la demande et le positionnement concurrentiel des appareils. Le programme de rachat d'actions de 5 MdsEUR sur trois ans devrait également soutenir le dossier d'investissement.

De son côté, Chloé Lemarie, analyste chez Jefferies, se dit rassurée par la confirmation de l'objectif de 870 livraisons, qui nécessiterait toutefois une croissance de 13% sur un an au quatrième trimestre.

Au sujet de l'A350, la spécialiste rappelle qu'Airbus avait déjà indiqué en juillet que sa production pourrait aller "bien au-delà" de l'objectif actuel de 12 appareils par mois, avant de préciser envisager une cadence supérieure à 15 appareils, mais inférieure à 20. Selon elle, une accélération du calendrier de décision constituerait un élément positif tant pour Airbus (sur lequel Jefferies reste à "conserver") que pour Rolls-Royce ("achat").