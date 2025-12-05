Airbus confirme la baisse des livraisons en novembre à la suite d'un problème industriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails, de contexte et de comparaison avec Boeing, paragraphes 4-8)

Airbus AIR.PA a livré 72 avions en novembre pour atteindre 657 appareils depuis le début de l'année, a annoncé vendredi le constructeur européen. Ce chiffre, qui souligne la faiblesse du mois de novembre évoquée par Guillaume Faury, directeur général d'Airbus , à la suite d'un problème industriel , signifie que le plus grand constructeur d'avions au monde doit livrer un nombre presque record de 133 avions en décembre pour atteindre l'objectif de 790 avions en 2025, récemment révisé . Le chiffre de novembre est en baisse par rapport aux 78 du mois précédent et aux 84 de novembre de l'année dernière, ce qui confirme un rapport de Reuters cette semaine. Cette baisse des livraisons vient couronner une semaine difficile au cours de laquelle la compagnie a déclaré qu'elle était confrontée à un problème de qualité concernant les panneaux métalliques du fuselage de certains avions de sa famille A320, la plus vendue, quelques jours seulement après un rappel surprise visant à corriger un bug informatique.

Mercredi, l'avionneur a réduit de 4 % son objectif de livraisons commerciales pour l'ensemble de l'année, à "environ 790" avions, contre environ 820, mais il a maintenu ses objectifs financiers. Airbus a précédemment déclaré qu'il considérait que "environ" signifiait une marge d'erreur de 20 avions.

Airbus a également déclaré vendredi qu'il avait enregistré 75 nouvelles commandes en novembre, ce qui porte le total de l'année à 797, soit un chiffre net de 700 après les annulations. Même après le problème de fuselage lié à un fournisseur espagnol , les livraisons d'Airbus restent supérieures à celles de son rival Boeing BA.N alors que le constructeur américain se remet de sa propre crise prolongée, bien qu'Airbus soit à la traîne en ce qui concerne les nouvelles commandes.

De janvier à octobre, dernière période pour laquelle des données sont disponibles, Boeing a enregistré 782 commandes nettes après annulations.