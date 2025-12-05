 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 149,72
+0,34%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Unilever: la scission des glaces Magnum effective samedi
information fournie par Boursorama avec AFP 05/12/2025 à 09:58

La scission de la division glaces d'Unilever, géant des produits d'hygiène, cosmétiques et alimentation, sous le nom "The Magnum Ice Cream Company", retardée ces derniers mois par la paralysie budgétaire aux Etats-Unis, aura finalement lieu samedi, a annoncé le groupe britannique.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MICHAEL LOCCISANO )

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MICHAEL LOCCISANO )

L'admission des actions de la nouvelle entité "à la cotation et à la négociation à Amsterdam, Londres et New York, ainsi que le début des transactions (...), devraient avoir lieu lundi 8 décembre", a précisé Unilever dans un communiqué vendredi.

La paralysie budgétaire ("shutdown") la plus longue de l'histoire aux Etats-Unis (du 1er octobre au 12 novembre), a affecté totalement ou partiellement de nombreux secteurs de l'Etat fédéral, dont les autorités boursières, faute d'accord pendant des semaines entre les républicains de Donald Trump et l'opposition démocrate.

Unilever, qui voulait précédemment boucler la scission mi-novembre, avait ainsi prévenu en octobre que le gendarme boursier américain (SEC) n'était "pas en mesure de déclarer effectif" l'enregistrement des actions de la nouvelle entreprise.

Mais le groupe se disait "déterminé à mettre en œuvre en 2025" la séparation d'une division qui compte aussi les marques Ben & Jerry's et Cornetto, et dont la cotation principale sera à Amsterdam.

"La déclaration d'enregistrement" des actions aux Etats-Unis "est effective depuis jeudi 4 décembre", a précisé Unilever dans son communiqué.

Connu pour les savons Dove, les déodorants Axe ou les soupes Knorr, le groupe avait publié fin octobre un chiffre d'affaires en léger recul au troisième trimestre, mais il faisait mieux qu'attendu par le marché.

Sous la pression d'investisseurs, dont le fonds activiste Trian du milliardaire américain Nelson Peltz, pour améliorer les performances, le groupe a dévoilé l'an dernier un plan stratégique pour se focaliser sur 30 marques "motrices".

Il avait alors annoncé la scission de sa division glaces et lancé, pour doper les marges, un plan d'économies prévoyant 7.500 suppressions d'emplois, soit près de 6% des effectifs.

Le titre d'Unilever à la Bourse de Londres était stable vendredi peu après l'ouverture du marché, à 4.429 pence.

Valeurs associées

UNILEVER
4 434,000 GBX LSE +0,14%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • BOIRON SA : Risque de correction sous les résistances
    BOIRON SA : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 05.12.2025 10:55 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump le 3 décembre 2025, à Washington, aux Etats-Unis ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Quatre morts dans un nouvelle frappe américaine dans le Pacifique
    information fournie par AFP 05.12.2025 10:49 

    Quatre personnes ont été tuées lors d'une nouvelle frappe américaine dans le Pacifique contre un bateau de narcotrafiquants présumés, selon l'armée américaine, qui a dû répondre à des questions de plus en plus vives du Congrès sur la légalité de sa stratégie dans ... Lire la suite

  • Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot, à l'Élysée à Paris le 18 novembre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
    La France confirme sa participation à l'Eurovision et son refus d'un boycott d'Israël
    information fournie par AFP 05.12.2025 10:44 

    La France a confirmé vendredi sa participation à l'Eurovision 2026 et son soutien à la présence d'Israël au concours musical, s'opposant au boycott annoncé par plusieurs pays comme l'Espagne ou l'Irlande. Interrogée par l'AFP, une porte-parole de France Télévisions, ... Lire la suite

  • Logo Airbus à l'entrée de l'usine Airbus de Bouguenais
    Airbus enregistre une baisse des livraisons en novembre
    information fournie par Reuters 05.12.2025 10:43 

    Airbus a déclaré vendredi avoir livré 72 avions en novembre, en baisse sur un mois et sur un an, portant son total d'appareils livrés depuis le début de l'année à 657, tandis que l'objectif annuel du constructeur aéronautique est fixé à 790. Le total d'avions livrés ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank