France: Le déficit commercial s'établit à 3,92 milliards d'euros fin octobre
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 09:28

Des personnes marchent sur l'esplanade de La Défense, dans le quartier financier et d'affaires de La Défense, à l'ouest de Paris

Le déficit commercial de la France s'est établi à 3,918 milliards d'euros à fin octobre, montrent les données publiées vendredi par le bureau des Douanes françaises.

À la fin septembre, le déficit s'élevait à 6,347 milliards d'euros (révisé de 6,576 milliards).

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

1 commentaire

  • 09:50

    Pas bon signe pour la richesse et avenir de notre pays.imaginez une famille en dettes perpétuelles .

