France: Le déficit commercial s'établit à 3,92 milliards d'euros fin octobre

Des personnes marchent sur l'esplanade de La Défense, dans le quartier financier et d'affaires de La Défense, à l'ouest de Paris
Le déficit commercial de la France s'est établi à 3,918 milliards d'euros à fin octobre, montrent les données publiées vendredi par le bureau des Douanes françaises.
À la fin septembre, le déficit s'élevait à 6,347 milliards d'euros (révisé de 6,576 milliards).
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
