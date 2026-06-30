 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Airbus-Commande ferme de SAS pour 18 appareils A330-900
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 13:09

Airbus SE AIR.PA :

* SAS A PASSÉ UNE COMMANDE FERME PORTANT SUR 18 APPAREILS A330-900

Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

AIRBUS
194,1800 EUR Euronext Paris +1,36%
AIRBUS
194,860 EUR XETRA +1,69%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
ABIVAX
114,6 +37,58%
2CRSI
30,96 0,00%
CAC 40
8 393,97 +0,32%
TELEPERFORMANCE
46,3 -10,93%
Pétrole Brent
73,31 +1,05%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank