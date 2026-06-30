Airbus-Commande ferme de SAS pour 18 appareils A330-900

Airbus SE AIR.PA :
* SAS A PASSÉ UNE COMMANDE FERME PORTANT SUR 18 APPAREILS A330-900
Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Rédaction de Gdansk)
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