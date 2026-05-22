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Airbus-Commande de deux C295 par l'Armée de l'air thaïlandaise
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 12:56

Airbus SE AIR.PA :

* COMMANDE DE DEUX AVIONS DE TRANSPORT TACTIQUE AIRBUS C295 PAR L'ARMÉE DE L'AIR ROYALE THAÏLANDAISE

* ASSEMBLAGE DANS LES INSTALLATIONS D'AIRBUS DEFENCE AND SPACE À SÉVILLE, EN ESPAGNE

* PREMIÈRE LIVRAISON PRÉVUE AU COURS DU S1 2029

Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

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