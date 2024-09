Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: commande de 12 hélicoptères H225M par l'Irak information fournie par Cercle Finance • 06/09/2024 à 15:10









(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters indique avoir remporté un contrat portant sur 12 hélicoptères multirôles H225M auprès du ministère de la Défense d'Irak, qui seront exploités par le commandement de l'aviation de l'armée irakienne en remplacement des Mi-17 plus anciens.



Ces appareils pourront assurer un plus large éventail de missions : lutte contre le terrorisme, opérations spéciales, transport tactique de troupes, attaque, appui-feu au sol, évacuation sanitaire, recherche et sauvetage au combat.



Les livraisons commenceront en 2025. L'Irak dispose déjà d'une flotte d'hélicoptères Airbus des familles H125, H135 et H145. Plus de 350 H225 et H225M sont en service à travers le monde, totalisant plus de 880.000 heures de vol.





Valeurs associées AIRBUS 130,12 EUR Euronext Paris -1,23%