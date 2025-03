Airbus: commande d'hélicoptères H140 par Metro Aviation information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 08:58









(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters indique avoir signé avec Metro Aviation un accord portant sur un maximum de 36 hélicoptères H140 dans le secteur des services médicaux d'urgence, faisant de cette société l'un des clients de lancement de ce nouvel appareil.



Metro Aviation, opérateur médical aérien basé à Shreveport, en Louisiane, a commandé 12 hélicoptères H140, avec des options pour 24 hélicoptères supplémentaires, à l'occasion du salon de l'industrie du levage vertical VERTICON de Dallas.



Le H140, giravion de trois tonnes, complète l'offre actuelle de bimoteurs légers d'Airbus Helicopters. L'entrée en service de l'appareil est prévue en 2028 pour le segment des services médicaux d'urgence.





