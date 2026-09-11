Airbus choisi pour renouveler les satellites français de renseignement

La DGA (Direction générale de l'armement) a attribué le contrat CASSIOPEE à Airbus Defence and Space, mandataire, et à Unseenlabs, son co-traitant. Le projet vise à renouveler la capacité spatiale française de renseignement d'origine électromagnétique (ROEM).

Dans le cadre de ce contrat, Airbus assurera l'intégration du système et fournira le centre de contrôle ainsi que le segment spatial, basé sur sa plateforme S250. De son côté, Unseenlabs apportera son expertise sur la mission et les traitements au sol et à bord, ainsi qu'une charge utile innovante.

Prévu pour succéder au programme CERES à l'horizon 2032, CASSIOPEE doit améliorer les performances techniques et la réactivité de la capacité actuelle. Le système constituera le coeur souverain du programme CELESTE, pour "Capacité ELEctromagnétique SpaTialE".

"Avec ce contrat, Airbus Defence and Space contribue à la souveraineté de la France et à son autonomie stratégique", a déclaré Alain Fauré, directeur des systèmes spatiaux chez Airbus Defence and Space. "Il confirme au travers de notre partenariat avec Unseenlabs, la vitalité de l'écosystème spatial français."