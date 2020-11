Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus/Boeing-L'UE va imposer des sanctions douanières mardi Reuters • 09/11/2020 à 14:52









BRUXELLES, 9 novembre (Reuters) - L'Union européenne va imposer à partir de mardi des droits de douane sur 4 milliards de dollars (3,36 milliards d'euros) de produits importés des Etats-Unis après en avoir obtenu l'autorisation de la part de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) dans le cadre du conflit sur les subventions à Airbus AIR.PA et Boeing BA.N , a annoncé lundi le commissaire européen à l'Economie, Valdis Dombrovskis. L'OMC a autorisé le 13 octobre l'UE à imposer des sanctions douanières contre les Etats-Unis dans ce conflit commercial vieux de 16 ans. Elle avait déjà autorisé un an auparavant les Etats-Unis à appliquer des droits de douane sur 7,5 milliards de dollars d'importations en provenance de l'UE. (Philip Blenkinsop version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +19.77% BOEING CO NYSE +12.24%