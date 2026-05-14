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Airbus, Bastide, Euroapi, Invibes Advertising, Vinci...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris
information fournie par AOF 14/05/2026 à 09:09

(AOF) - Adomos

Le groupe Adomos, spécialiste de la connaissance client a officialisé l'acquisition de 100% du capital de SLS Data, une opération payée intégralement en numéraire qui vient renforcer ses actifs numériques. Pour Adomos, l'opération est doublement bénéfique : un actif data majeur puisque le groupe met la main sur une base de données propriétaire massive, comprenant plus de 27 millions de profils BtoC et 13 millions de contacts BtoB et un effet immédiat sur les résultats. SLS Data étant déjà une société rentable, son intégration devrait contribuer positivement aux performances financières d'Adomos dès sa consolidation.

Airbus

Airbus et Blackstone pourraient entrer au capital de la jeune pousse allemande spécialisée dans les drones Quantum Systems, a appris Bloomberg. L'entreprise pourrait être valorisée 7 milliards d'euros. Le tour de table en préparation se monterait à 600 MEUR. Airbus, Blackstone et Balderton Capital seraient en lice pour investir dans Quantum, qui compte déjà parmi ses bailleurs de fonds un certain Peter Thiel. Les modalités précises ne sont pas encore arrêtées, selon Bloomberg.

Bastide

Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2025-2026 s'élève à 131,5 MEUR, en croissance de 5,0% et de 5,2% en organique incluant l'impact ponctuellement défavorable de la réforme VPH (Véhicules pour Personnes Handicapées) sur l'activité en Magasins. Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de l'exercice ressort à 391,9 MEUR, soit une hausse de 7,0% dont 7,2% en organique. Le groupe confirme ainsi ses objectifs pour l'exercice 2025-2026 : un chiffre d'affaires d'au moins 510 MEUR et une marge opérationnelle maintenue autour de 9,0 %.

Euroapi

Euroapi a répondu sur les rumeurs parues dans la presse entourant son site de Brindisi. La société spécialisée dans le développement et la fabrication de principes actifs pharmaceutiques a indiqué être engagée dans des discussions avec des acquéreurs potentiels concernant l'avenir de ce site, mais qu'aucune décision n'a été prise. Euroapi communiquera si un quelconque transaction venait à se concrétiser.

Invibes Advertising

La société de technologie avancée spécialisée dans la publicité digitale a enregistré un chiffre d'affaires de 3,9 MEUR au premier trimestre 2026, en baisse de 25%, dans un marché publicitaire toujours marqué par la prudence des annonceurs. Le groupe poursuit parallèlement le développement de Fusion, sa plateforme propriétaire d'IA générative. Il a par ailleurs annoncé une évolution de sa gouvernance : Kris Vlaemynck devient président du conseil d'administration tandis que Nicolas Pollet prend la fonction de managing director. Les deux dirigeants conservent néanmoins leurs rôles de co-CEO.

Ipsen

Le laboratoire pharmaceutique Ipsen a officialisé hier la démission de Karen Witts de son mandat d'administratrice. Ce départ, effectif à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui s'est tenue mercredi, marque la fin d'un engagement de quatre ans au sein du conseil. Pour assurer la continuité des fonctions, le Comité des nominations a d'ores et déjà enclenché un processus de recrutement afin de trouver un successeur. Dans l'intervalle, le conseil d'administration a nommé Pascal Touchon, administrateur indépendant et membre actuel du comité d'audit, pour reprendre les rênes du comité d'audit et rejoindre le comité des rémunérations, le tout à titre intérimaire.

Vinci

HS2 Ltd a confié au groupement mené par Taylor Woodrow, filiale de Vinci Construction, un contrat de 990 millions d'euros pour la réalisation d'infrastructures stratégiques de la future ligne à grande vitesse britannique HS2. Le projet prévoit la construction, près de Birmingham, d'un centre de maintenance pour les trains de la ligne ainsi que du centre de contrôle opérationnel du réseau.

Valeurs associées

AIRBUS
172,200 EUR Euronext Paris -0,71%
BASTIDE LE CONFORT MED.
27,200 EUR Euronext Paris +1,68%
EUROAPI
1,530 EUR Euronext Paris +4,08%
INVIBES ADV
0,7320 EUR Euronext Paris -14,88%
IPSEN
165,500 EUR Euronext Paris +0,18%
VINCI
126,550 EUR Euronext Paris +0,40%
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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 14/05/2026 à 09:09:00.

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