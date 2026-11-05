Airbus aurait livré 74 avions en octobre, mais reste sous pression pour atteindre son objectif annuel

Airbus aurait livré environ 74 avions en octobre, selon Bloomberg, portant à près de 621 le nombre d'appareils remis à ses clients depuis le début de l'année. L'avionneur européen maintient son objectif d'environ 870 livraisons en 2026, un niveau qui constituerait un record historique. Pour y parvenir, le groupe devra toutefois accélérer considérablement son rythme au cours des deux derniers mois de l'exercice, malgré les tensions persistantes sur sa chaîne d'approvisionnement. Les chiffres d'octobre doivent encore être confirmés officiellement lors de la publication des statistiques commerciales prévue vendredi.

Après avoir livré 547 appareils sur les neuf premiers mois de 2026, Airbus devrait encore remettre environ 249 avions à ses clients en novembre et décembre pour atteindre sa cible annuelle. Cet objectif implique un rythme moyen de près de 125 livraisons mensuelles, nettement supérieur aux volumes enregistrés en octobre. Si les livraisons sont traditionnellement concentrées en fin d'année, un tel niveau représenterait un défi industriel et logistique majeur. Lors de la présentation des résultats du troisième trimestre, le directeur général Guillaume Faury avait néanmoins réaffirmé sa confiance dans la capacité du groupe à tenir ses engagements, soulignant l'importance des stocks d'appareils disponibles.

Airbus conserve par ailleurs son avance sur Boeing, avec 547 avions livrés entre janvier et septembre, contre 475 pour son concurrent américain, soit un écart de 72 appareils. La réalisation de son objectif annuel dépendra désormais de sa capacité à transformer rapidement ses stocks en livraisons effectives, tout en surmontant les contraintes de production et d'approvisionnement. Le constructeur a déjà été contraint par le passé de réduire ses prévisions en raison de pénuries de moteurs et de perturbations chez ses fournisseurs. Malgré ces risques, Airbus maintient ses ambitions de production et vise toujours une année record, dont l'issue se jouera largement au cours des dernières semaines de 2026.