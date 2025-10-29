Airbus, Aubay, Claranova...les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Airbus

Airbus a fait état d'un troisième trimestre solide qui s'accompagne du maintien des perspectives pour l'exercice 2025. Le constructeur aéronautique a déclaré un bénéfice net de 1,1 milliard d'euros, en croissance de 14% en rythme annuel et un Ebit ajusté de 1,9 milliard, en progression de 38%. Le chiffre d'affaires s'établit à 17,8 milliards d'euros sur la période, en croissance de 14%. La seule division d'aéronautique civile a engrangé des revenus de 13,05 milliards d'euros, en progression de 12% sur un an.

Air Liquide

Air Liquide annonce une opération d'augmentation de capital réservée aux salariés éligibles des sociétés du groupe adhérentes au Plan d'Épargne France (PE France) ou au Plan d'Épargne Groupe International (PEGI), ainsi qu'aux préretraités et aux retraités ayant conservé des avoirs dans le PE France. Cette opération, qui s'inscrit dans la politique de développement de l'actionnariat salarié du groupe, couvrira près de soixante pays, sous réserve de l'obtention des autorisations requises dans certains de ces pays.

Aubay

Au troisième trimestre 2025, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 160,1 millions d'euros en forte hausse de 23,9% bénéficiant de la consolidation de Solutec depuis le 1er juillet 2025 et d'une accélération de la croissance organique qui ressort à 3% sur la période, au-dessus des anticipations arrêtées fin juillet. " La France se distingue par ses bonnes performances tandis qu'à l'international, l'Italie et la zone ibérique renouent également avec une croissance positive, " détaille le spécialiste des services numériques.

Axa

L'assureur livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Casino

Le groupe Casino dément catégoriquement dans un communiqué l'information selon laquelle Daniel Kretinsky aurait "réinjecté 500 millions d'euros dans les comptes du distributeur". Le distributeur a donc souhaité réagir après l'article publié ce jour par Olivier Dauvers intitulé "Casino : Kretinsky réinjecte de l'oxygène". Casino publiera demain après bourse son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2025.

Claranova

Sur l'exercice 2024-2025, Claranova a généré un bénéfice net de 73 millions d'euros contre une perte de 12 millions d'euros l'an passé. Le pure player de l'édition de logiciels a bénéficié de la cession de PlanetArt. Le résultat opérationnel courant normalisé des activités stratégiques (core) a augmenté de 6% à 33 millions d'euros. Le chiffre d'affaires des activités logiciels du groupe a reculé de 3% à 118 millions d'euros. Il affiche cependant une croissance de 1,4% à périmètre et taux de change constants.

Crédit Agricole

Le groupe bancaire publiera ses résultats du troisième trimestre.

Elis

Le groupe de blanchisserie industrielle livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Eramet

Le groupe minier précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Imerys

Le groupe dédié aux spécialités minérales pour l'industrie communiquera ses résultats du troisième trimestre.

LDLC

Le spécialiste de la high-tech livrera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Lectra

Lectra a dévoilé des comptes dégradés au troisième trimestre et fait état d'une situation, qui "incite toujours à la prudence". Le résultat net a chuté de 29% à 7,2 millions d'euros et l'Ebitda courant a reculé de 13% à 21,1 millions d'euros. Le groupe affiche une marge d'Ebitda courant en repli de 1,7 point à données comparables, à 17,4%. Le chiffre d'affaires a baissé de 4 % à données comparables, à 121,8 millions d'euros.

Pluxee

L'ancienne division Avantages de Sodexo annoncera ses résultats annuels.

Saint-Gobain

Le spécialiste des matériaux de construction signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Schneider Electric

Le spécialiste de la transformation numérique, de la gestion de l'énergie et de l'automatisation présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Société Générale

Le groupe bancaire dévoilera ses résultats du troisième trimestre.

Stellantis

Le constructeur automobile précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

TF1

Le groupe audiovisuel communiquera ses résultats du troisième trimestre.

TotalEnergies

Le groupe pétrolier signalera ses résultats du troisième trimestre.

Viridien

L'ex-CGG diffusera ses résultats du troisième trimestre.

Wavestone

Le cabinet de conseil en transformation des entreprises indiquera son chiffre d'affaires du premier semestre.