Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus annonce un plan de 15.000 suppressions de postes Reuters • 30/06/2020 à 20:22









(Actualisé avec communiqué d'Airbus, réactions) PARIS/TOULOUSE, 30 juin (Reuters) - Airbus AIR.PA a annoncé mardi son intention de supprimer environ 15.000 postes d'ici l'été 2021, dont un tiers en France, dans le cadre d'un plan de restructuration mis en place pour faire face à la crise du transport aérien provoquée par l'épidémie due au nouveau coronavirus. Ce plan vise à "adapter les effectifs mondiaux d'Airbus et à redimensionner son activité dans l'aviation commerciale en réponse à la crise du COVID-19", déclare l'avionneur européen dans un communiqué. Ce projet s'annonce plus sévère en termes de suppressions d'emplois que le plan "Power8" de 2007, qui avait entraîné 10.000 suppressions d'emplois chez Airbus et ses sous-traitants. Airbus prévoit de supprimer 5.000 postes en France, 5.100 en Allemagne, 1.700 au Royaume-Uni, 900 en Espagne et 1.300 postes sur les autres sites dans le reste du monde, précise le communiqué. "Ces chiffres incluent les filiales d'Airbus Stelia, en France, et Premium AEROTEC, en Allemagne. En revanche, ils n'incluent pas approximativement 900 postes résultant d'un besoin d'adaptation identifié avant la crise COVID-19 pour Premium AEROTEC en Allemagne, et qui sera désormais implémenté (sic) dans le cadre de ce plan d'adaptation global", ajoute le texte. Les détails de ce plan d'adaptation COVID-19 doivent être finalisés avec les partenaires sociaux, souligne encore Airbus. "Le processus d'information et de consultation avec les partenaires sociaux a débuté en vue de conclure des accords dont la mise en oeuvre débutera à l'automne 2020", ajoute le groupe. "Bien que des mesures forcées ne puissent être exclues à ce stade, Airbus travaillera avec ses partenaires sociaux pour limiter l'impact de ce plan en s'appuyant sur toutes les mesures sociales disponibles, y compris les départs volontaires, les mesures de retraite anticipée, ainsi que le chômage partiel de longue durée pour les activités qui s'y prêtent", poursuit-il. UN CHIFFRE "EXCESSIF" SELON BERCY Le président exécutif d'Airbus, Guillaume Faury, avait prévenu le mois dernier son personnel que la chute de la demande d'avions mettait en péril la survie même de l'entreprise et qu'il fallait agir rapidement pour y faire face. Lors d'une conférence téléphonique, il a déclaré mardi qu'Airbus avait perdu 40% de son activité en raison de la crise sanitaire. "Le chiffre de suppressions d'emplois annoncé par Airbus est excessif", a réagi une source au ministère français de l'Economie et des Finances. "Nous attendons d'Airbus qu'il utilise pleinement les instruments mis en place par le gouvernement pour réduire le nombre de suppressions d'emplois (...) Airbus doit aussi réduire au maximum les départs contraints", a ajouté cette source. Côté syndical, ce plan a été accueilli comme "un choc". "On va avoir devant nous des semaines compliquées. Ça va être une grosse bataille pour sauver des emplois", a déclaré Françoise Vallin, de la CFE-CGC. "La direction a le choix, elle peut proposer un plan social qui se passera place du Capitole (à Toulouse) autour de barbecues et de palettes qui brûlent ou elle peut choisir un plan social qui se discute autour de la table des négociations", a renchéri Jean-François Knepper, délégué syndical central FO division Airbus commercial. (Tim Hepher, avec Julie Rimbert et Johanna Decorse à Toulouse, édité par Henri-Pierre André et Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.27%