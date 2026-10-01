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Airbus annonce les nominations à son conseil d'administration
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 17:54

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Airbus AIR.PA :

* AIRBUS ANNONCE LES NOMINATIONS À SON CONSEIL D'ADMINISTRATION

* FLORENT MENEGAUX, PDG DE MICHELIN, A ÉTÉ CHOISI POUR SUCCÉDER À JEAN-PIERRE CLAMADIEU À LA FIN DE SON MANDAT ET BRIGUERA UN MANDAT DE TROIS ANS

* CHRISTOPHE FOUQUET, PDG D'ASML, COOPTÉ POUR TERMINER LE MANDAT RESTANT DE RENÉ OBERMANN ET BRIGUERA UN MANDAT DE TROIS ANS

Texte original [https://tinyurl.com/4cket4wh]

Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

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