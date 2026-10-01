Airbus AIR.PA :
* AIRBUS ANNONCE LES NOMINATIONS À SON CONSEIL D'ADMINISTRATION
* FLORENT MENEGAUX, PDG DE MICHELIN, A ÉTÉ CHOISI POUR SUCCÉDER À JEAN-PIERRE CLAMADIEU À LA FIN DE SON MANDAT ET BRIGUERA UN MANDAT DE TROIS ANS
* CHRISTOPHE FOUQUET, PDG D'ASML, COOPTÉ POUR TERMINER LE MANDAT RESTANT DE RENÉ OBERMANN ET BRIGUERA UN MANDAT DE TROIS ANS
Texte original [https://tinyurl.com/4cket4wh]
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(Rédaction de Gdansk)
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