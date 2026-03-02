 Aller au contenu principal
Airbus annonce la signature d'une commande d'Air Astana pour 25 A320neo
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 09:44

Airbus AIR.PA a déclaré lundi qu'Air Astana a signé une commande ferme pour 25 appareils de la famille Airbus AIRA.KZ A320neo.

Dans un communiqué, l'avionneur européen précise que cette commande de la part du groupe aérien d'Asie centrale et du Caucase porte sur cinq A320neo et vingt A321neo.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

